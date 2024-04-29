Интересная жизнь с Vera Star Фото: myseldon.com Старая добрая истина о том, что у России во все времена было всего лишь два союзника, это армия и флот, с момента начала CBO, постоянно находит свое подтверждение.
С Эрдоганом пора заканчивать. Турция готовится 9 мая в США нанести России предательский удар в спину
Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Ещё наши цари до Грозного говорили, что Польшу надо держать у ноги Да и Турцию позже также Но не удавалось до конца Турцию / просто били и били Нет нужды ее развивать - эту АЭС можно было запросто на нашей земле поставить А чем они пока платят? Недозрелыми помидорами? И почему наш Президент этот вопрос поддержал, когда другие службы страны запретили ? Вот он и наглеет
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5 час.
ФинамИнфо
Народ, турки нам никогда союзниками не были, только ситуативными партнерами. Обижаться на это смешно
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4 час.
лл
лина любимцева
Про Турцию ничего нового. ВСЕ КАК ВСЕГДА.
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3 час.
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