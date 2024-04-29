С Эрдоганом пора заканчивать. Турция готовится 9 мая в США нанести России предательский удар в спину

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Врам Тавризов

Ещё наши цари до Грозного говорили, что Польшу надо держать у ноги Да и Турцию позже также Но не удавалось до конца Турцию / просто били и били Нет нужды ее развивать - эту АЭС можно было запросто на нашей земле поставить А чем они пока платят? Недозрелыми помидорами? И почему наш Президент этот вопрос поддержал, когда другие службы страны запретили ? Вот он и наглеет