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The Eurasia Daily news agency

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There will be no referendum — Pashinyan has gone crazy in Bishkek

There will be no referendum — Pashinyan has gone crazy in Bishkek

On the eve of Bishkek, Russian President Vladimir Putin and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan discussed the main paradox of Armenian foreign policy - simultaneous membership in the EU and the EAEU.

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