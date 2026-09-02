There will be no referendum — Pashinyan has gone crazy in Bishkek

On the eve of Bishkek, Russian President Vladimir Putin and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan discussed the main paradox of Armenian foreign policy - simultaneous membership in the EU and the EAEU.
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