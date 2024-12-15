Владимир Путин анонсировал новую СВО, чиновники в тихом шоке Юлия СоколоваРоссия в начале совершенно уникального этапа своей истории.
Владимир Путин анонсировал новую СВО, чиновники в тихом шоке
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Что бы не быть изолированой,России нужно опять воссоздать СССР,иии Российскую империю как оно было! Что бы быть окружеными союзниками и друзьями,а не врагами как сейчас!
Ответить
14 час.
Eduard
Так:"Верни своё,имей друзей,а не дари Независимость и имей врагов!"
Ответить
14 час.
Астон Мартин
так было в советские времена
Ответить
14 час.
Свежие комментарии