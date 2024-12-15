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Владимир Путин анонсировал новую СВО, чиновники в тихом шоке

Владимир Путин анонсировал новую СВО, чиновники в тихом шоке

Владимир Путин анонсировал новую СВО, чиновники в тихом шоке Юлия СоколоваРоссия в начале совершенно уникального этапа своей истории.

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Комментарии
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Eduard
Что бы не быть изолированой,России нужно опять воссоздать СССР,иии Российскую империю как оно было! Что бы быть окружеными союзниками и друзьями,а не врагами как сейчас!
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14 час.
Eduard
Так:&quot;Верни своё,имей друзей,а не дари Независимость и имей врагов!&quot;
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14 час.
Астон Мартин
так было в советские времена
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14 час.

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