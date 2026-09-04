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Интернет в российских самолетах может появиться в 2027–2028 годах

Интернет в российских самолетах может появиться в 2027–2028 годах

Его планируют запустить на лайнерах МС‑21 Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил на полях Восточного экономического форума, что полноценный доступ к интернету на борту российских самолетов, вероятнее всего, станет доступен в 2027–2028 годах.

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