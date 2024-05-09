В VR-очках или с Евгением Онегиным? 8 идей для необычных экскурсий по Петербургу

Виртуальная экскурсия по Петербургу в VR-очках "Я вижу град Петров" Вам когда-нибудь хотелось увидеть вживую, как строились известные памятники архитектуры, и что было на их месте? Эта экскурсия имеет сценарий классической обзорной прогулки, но с использованием очков виртуальной реальности.
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