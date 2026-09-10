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Жена Смолова призналась, что скептически относится к свадьбе Роналду

Жена Смолова призналась, что скептически относится к свадьбе Роналду

Карина Истомина, жена бывшего нападающего «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова, высказала мнение о свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.

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