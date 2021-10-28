Эксперт Волков спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ставки по автокредитам к концу текущего года могут вырасти на 1-2 процентных пункта, заявил РИА Новости директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
Популярные статьи
- Самойлов со сцены «Ельцин-центра» оскорбил сотрудников «Ельцин-центра»
- Львов не будет выполнять решение украинского суда о возвращении останков советского разведчика России
- AVA (Молдавия): «Внезапная претензия Кремля по поводу 700 миллионов долларов очень похожа на сумму всех активов „Молдовагаз", которая как раз составляет порядка 700 миллионов долларов»
Свежие комментарии