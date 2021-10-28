Мировое обозрение

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Эксперт Волков спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года

Эксперт Волков спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ставки по автокредитам к концу текущего года могут вырасти на 1-2 процентных пункта, заявил РИА Новости директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

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