В Германии признали, что Россия стала сильнее и призвали к переговорам

Германия должна восстановить дипломатические каналы и начать переговоры с Россией, потому что антироссийские санкции Запада нанесли ущерб западным странам, а Россия стала сильнее, заявила группа авторов, среди которых министр транспорта земли Баден-Вюртемберг (член партии «Зеленых») Винфрид Герман в статье, опубликованной 12 октября в немецкой газете Frankfurter Rundschau.