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Автоэксперт Васильев назвал Tank 500 Urban лучшим китайским авто в России

Автоэксперт Васильев назвал Tank 500 Urban лучшим китайским авто в России

На сегодняшний день в России насчитывается порядка 1,45 млн машин от китайских производителей, при этом среди них есть модели, которые выделяются исключительно "удачным сочетанием характеристик или технологиями".

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