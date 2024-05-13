Автоэксперт Васильев назвал Tank 500 Urban лучшим китайским авто в России

На сегодняшний день в России насчитывается порядка 1,45 млн машин от китайских производителей, при этом среди них есть модели, которые выделяются исключительно "удачным сочетанием характеристик или технологиями".
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