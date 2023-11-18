Валуев: перерыв Минеева в карьере вряд ли повлияет на бой со Штырковым

Перерыв в карьере русского десантника Владимира Минеева в карьере вряд ли повлияет на результат боя с Уральским Халком Иваном Штырко, который пройдет сегодня, 18 ноября, на ринге "Бойцовского клуба РЕН ТВ".
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