Технические индикаторы и ончейн-метрики говорят о восходящем тренде BNB - аналитика Beincrypto

BNB демонстрирует сильный импульс как в экосистеме, так и по техническим индикаторам. Объём торгов на децентрализованных биржах (DEX) в сети BNB за последнюю неделю повысился на 85 %, значительно опередив такие сети, как Ethereum и Solana.
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