Рыбный промысел пытаются вывести из зоны риска

Внесенные ранее изменения в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов установили принцип долгосрочного закрепления рыболовных участков за добросовестными пользователями без проведения торгов.
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