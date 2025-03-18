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Парламентская газета

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Рыбный промысел пытаются вывести из зоны риска

Рыбный промысел пытаются вывести из зоны риска

Внесенные ранее изменения в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов установили принцип долгосрочного закрепления рыболовных участков за добросовестными пользователями без проведения торгов.

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