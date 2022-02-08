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В двух крупных городах Кузбасса откроются вытрезвители

В двух крупных городах Кузбасса откроются вытрезвители

В Кузбассе вновь панируется возродить системы вытрезвителей. На первом этапе они появятся в двух крупных городах – Кемерове и Новокузнецке, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление исполняющей обязанности министра здравоохранения Елены Зелениной.

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