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Царьград

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Открыт сбор продуктов для пострадавших от стихии в Челябинской области: как помочь

Открыт сбор продуктов для пострадавших от стихии в Челябинской области: как помочь

С обращением к жителям региона выступила Ирина Текслер. После разрушительного урагана в Златоусте, оставившего без света и крова множество семей, челябинский продовольственный фонд "Русь" объявил о начале масштабной акции по сбору гуманитарной помощи.

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