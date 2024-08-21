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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Праздники, которые сделают сегодняшний день идеальным

Праздники, которые сделают сегодняшний день идеальным ✅ День сладкого чая ✅ День без косметики и макияжа ✅ День сбора диких трав ✅ День Божественного превосходства ✅ День поэта ✅ День заботы о себе в интернете Похоже, на план действий — пить чай, читать стихи, чувствовать себя божеством, выйти на прогулку в леса и луга (травы можно даже не собирать, достаточно дышать этим дивным медовым воздухом) и вычистить на фиг контакты в соцсетях, избавившись от токсичных людей 🤗.

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