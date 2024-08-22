Карта боевых действий в Курской области: удары химоружием под Льговом и подвиг «Ахмата» 22 августа 

Ситуация в Курской области сейчас, 22 августа, довольно напряженная. Несмотря на относительно спокойную ночь в некоторых районах, силы противника готовятся к новым наступлениям и пустили в ход химические боеприпасы.
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