Что не так с ДУМ РФ?

Елена Острякова. Резонансное задержание произошло на этой неделе в Ростове-на-Дону. Там задержали муфтия Ахмеда Абусупьянова, которого подозревают в руководстве ячейкой запрещенной в РФ египетской террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», распространении религиозных идей радикального толка, а также в нападении в составе группы лиц на гражданина, не разделявшего их взгляды.
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