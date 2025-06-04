Что не так с ДУМ РФ?

Елена Острякова. Резонансное задержание произошло на этой неделе в Ростове-на-Дону. Там задержали муфтия Ахмеда Абусупьянова, которого подозревают в руководстве ячейкой запрещенной в РФ египетской террористической организации «Ат-Такфир валь-Хиджра», распространении религиозных идей радикального толка, а также в нападении в составе группы лиц на гражданина, не разделявшего их взгляды.