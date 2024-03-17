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Сотрудники Гарварда просят уволить автора работ о честности за сфабрикованные данные

Сотрудники Гарварда просят уволить автора работ о честности за сфабрикованные данные

Комитет по расследованию выявил, что Франческа Джино причастна к сфабрикованным результатам исследований в четырех рассмотренных работахСпециалисты выявили сфабрикованные данные в работах о честности в поведении людей известной ученой Гарвардского университета, профессора бизнес-школы Франчески Джино.

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