Вертолет Ми-171А2 получил одобрение на эксплуатацию в горах

Национальный центр вертолетостроения «Миль и Камов» холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех получил одобрение Росавиации на эксплуатацию вертолетов Ми-171А2 с аэродромов и взлетно-посадочных площадок на высоте до 5000 метров над уровнем моря.
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