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Царьград

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Бухгалтер из Струнино получила 3 года условно за хищение 1,1 млн

Бухгалтер из Струнино получила 3 года условно за хищение 1,1 млн

Главный бухгалтер «Струнинского дома культуры» признана виновной в покушении на хищение более 1,1 млн рублей через фиктивные договоры подряда с родственницей-ИП.

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