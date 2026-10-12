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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Не промокшие ноги. Врач объяснил, что на самом деле вызывает ОРВИ и грипп

Не промокшие ноги. Врач объяснил, что на самом деле вызывает ОРВИ и грипп

Эксперт развенчал главный миф о сезонном заболевании Связь между промокшими ногами и простудой — один из самых известных медицинских мифов, из-за него многие уверены, что переохлаждение напрямую влияет на появление ОРВИ и гриппа.

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