Вертолет Польши дважды нарушил границу Белоруссии

РИАМО - 28 сен. Минобороны Белоруссии зафиксировало приближение воздушного судна Польши к белорусской границе с помощью радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
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