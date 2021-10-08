Мировое обозрение

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Россия обыграла Словакию благодаря автоголу защитника соперников

Россия обыграла Словакию благодаря автоголу защитника соперников

В группе Н отборочного турнира к Чемпионату мира по футболу состоялись три матча. Кипр играл с Хорватией, Мальта со Словенией, но российских болельщиков, прежде всего, интересовала игра в Казани, где сборная РФ встречалась со Словакией.

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