Россия обыграла Словакию благодаря автоголу защитника соперников

В группе Н отборочного турнира к Чемпионату мира по футболу состоялись три матча. Кипр играл с Хорватией, Мальта со Словенией, но российских болельщиков, прежде всего, интересовала игра в Казани, где сборная РФ встречалась со Словакией.
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