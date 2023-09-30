Следующие поколения процессоров AMD Ryzen в деталях Известный инсайдер Moore’s Law is...

Следующие поколения процессоров AMD Ryzen в деталяхИзвестный инсайдер Moore’s Law is Dead поделился парой слайдов из внутренней презентации AMD, в которых сообщается информация об основных особенностях процессоров на архитектурах Zen 5 и Zen 6.
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