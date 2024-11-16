В Перми изменится ряд маршрутов общественного транспорта

В Перми с 17 ноября изменится расписание маршрутов общественного транспорта. Изменения связаны с временным ограничением движения трамваев на улице Дзержинского, сообщается в городском департаменте транспорта.
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