Арбитражный суд Петербурга принял к производству иск компании «Балтика» к Carlsberg Sverige

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск пивоваренной компании «Балтика» к ее основному акционеру Carlsberg Sverige и российской «дочке» последнего ООО «Хоппи юнион», а также компаниям Carlsberg Deutschland и Carlsberg Breweries о взыскании убытков в размере 6,24 млрд датских крон ($905,8 млн, или 83,7 млрд рублей).