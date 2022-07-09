Популярный украинский трансгендер заявил, что пойдет к психиатру, чтобы не служить в ВСУ

Популярный на Украине блогер-трансгендер Александр Федяев, больше известный как травести-дива Монро, заявил, что если получит повестку армию, не станет вступать в ряды ВСУ, а пойдет к психиатру, чтобы тот дал ему справку для освобождения от службы.