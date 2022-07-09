360

162 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Питер Эсклянов
    Почему Россия не уничтожает эти спутники, которые ведут съемкиХакер RaHDit: США...
  • Нина Бакалина
    За  такое  высказывание  надо  чиновника  гнать в  три  шеи  с  рабочего  места.  Хам  и  наглец.Глава Камчатки Со...
  • Gennady Sokolovsky
    Ежели кто понимает в строительстве - без распила бюджета - то всё верно, минимум год нужен, при КРУГЛОСУТОЧНЫХ работах.Пушилин назвал не...

Популярный украинский трансгендер заявил, что пойдет к психиатру, чтобы не служить в ВСУ

Популярный украинский трансгендер заявил, что пойдет к психиатру, чтобы не служить в ВСУ

Популярный на Украине блогер-трансгендер Александр Федяев, больше известный как травести-дива Монро, заявил, что если получит повестку армию, не станет вступать в ряды ВСУ, а пойдет к психиатру, чтобы тот дал ему справку для освобождения от службы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх