© Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOMРоссийский пианист отсудил 1,2 миллиона рублей у оркестра CAGMO за увольнение на испытательном сроке под предлогом плохого чувства ритма.
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