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Тедеско о матче с Украиной: «Путь до стадиона занял час – дорога была свободна, но скорость снизили до 20-25 км/ч, на всех светофорах горел красный. Нам в глаза светили лазерами – здесь разрешено все»

Тедеско о матче с Украиной: «Путь до стадиона занял час – дорога была свободна, но скорость снизили до 20-25 км/ч, на всех светофорах горел красный. Нам в глаза светили лазерами – здесь разрешено все»

В 3-м туре группового этапа Бельгия и Украина сыграли вничью (0:0). Бельгийцы вышли в плей-офф Евро-2024 со 2-го места в группе Е и сыграют с Францией в 1/8 финала.

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