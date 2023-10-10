ABC: США могут отправить второй авианосец к берегам Израиля

Соединённые Штаты могут направить ещё один авианосец к израильскому побережью, сообщает ABC.«США рассматривают вопрос о том, следует ли развернуть второй авианосец в Восточном Средиземноморье из-за кризиса между Израилем и ХАМАС», — рассказали телеканалу американские чиновники.
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