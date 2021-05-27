О захвате самолета, Протасевиче и Сапеге: вечерний разговор актера с журналистом

Бывают такие интервью, которые плавно перетекают в приятельские отношения. Так произошло и у меня, шеф-редактора балтийского бюро «Аргументы Недели»: несколько лет назад я познакомилась с актером Юрием Батуриным, разумеется, на тему «вопрос-ответ».