Аргументы недели

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О захвате самолета, Протасевиче и Сапеге: вечерний разговор актера с журналистом

О захвате самолета, Протасевиче и Сапеге: вечерний разговор актера с журналистом

Бывают такие интервью, которые плавно перетекают в приятельские отношения. Так произошло и у меня, шеф-редактора балтийского бюро «Аргументы Недели»: несколько лет назад я познакомилась с актером Юрием Батуриным, разумеется, на тему «вопрос-ответ».

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