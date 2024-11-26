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Русский Днепропетровск

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«Украину сольют без нас!» Англичанка устала от войны?

Дмитрий Родионов 25 ноября 2024 г., 20:31   В Британии задумались о компромиссе с Россией, но говорить с ней не о чем Некоторые британские чиновники призывают подтолкнуть Киев к тому, чтобы подумать о «приемлемом выходе из конфликта», утверждает BBC.

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