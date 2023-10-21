10 Полезных насадок для дрели, о которых стоит знать каждому домовладельцу

Электродрель - это рабочая лошадка для многих проектов и правая рука домашнего мастера. Хотя у вас уже есть стандартные биты, необходимые для дрели или шуруповерта, эти насадки сделают ваш инструмент еще более эффективным, действенным и интересным в использовании.
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