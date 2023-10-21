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10 полезных насадок для дрели, о которых стоит знать каждому домовладельцу

10 полезных насадок для дрели, о которых стоит знать каждому домовладельцу

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Комментарии
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НR
Надежда Rudi
Ямки на огороде??? Я лопаткой хорошо нарою этих ямок!
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6 д.

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