Кеннеди-младший заявил, что в США живет самое больное население в мире

Global Look Press/Francis Chung - Pool via CNP В Соединенных Штатах живет самое больное население в мире, заявил в эфире телеканала Fox News недавно назначенный на пост министра здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший.
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