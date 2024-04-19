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5 неизбитых блюд, которые можно приготовить из обычной морковки

5 неизбитых блюд, которые можно приготовить из обычной морковки

Морковь отлично подходит для подлив, салатов и супов, а ещё из неё можно приготовить не только известные всем блюда, а и множество других, которые придутся по вкусу не только вегетарианцам и тем, кто ведёт здоровый образ жизни, а и всем тем, кто просто хочет разнообразия, в том числе и капризным детям.

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