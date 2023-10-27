Шейкин рассказал о новой мошеннической схеме взлома госуслуг

Психологический фактор и скорость являются важными инструментами давления, которыми пользуются мошенники, отметил член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.
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