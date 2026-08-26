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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лев Лазарев: «Никуда не поступал в этом году, потому что хочу пересдать русский язык. Я его сдал на 81, достаточно низкий балл»

Фигурист Лев Лазарев рассказал, что в этом году не стал поступать в университет, так как хочет пересдать ЕГЭ.

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