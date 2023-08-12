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Энтони Джошуа нокаутировал Роберта Хелениуса на вечере бокса в Лондоне

В Лондоне на «O2 Arena» прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Робертом Хелениусом.

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