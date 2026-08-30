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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моуринью о словах тренера «Малаги» о разном отношении судей: «Недостойно комментария»

Жозе Моуринью отреагировал на заявление главного тренера «Малаги» Хуана Франсиско Фунеса об отношении судей к игрокам.

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