Похудел на 22 кило, обидел Бузову, но играет с ней в спектакле. «Уездный город» Евгения Никишина

Трудно поверить, но звезда КВН строил спортивную карьеру, до того как увлекся юмором. В дальнейшем Евгений Никишин мечтал играть в кино, однако признавал, что фильмам с его участием не хватало драматической нотки.
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