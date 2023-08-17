США требуют от России возвращения в зерновую сделку

НП

Наталья Павлова

"...Сначала первую часть зернового соглашения (касается продукции Украины) заключили сроком на 120 дней. В ноябре 2022 года её продлили еще на 60 дней. Зерновая сделка в 2023 году была продлена сначала в марте на 60 дней, а затем в мае — до 18 июля..." Какое право имеет США требовать от России какого-то "возвращения в зерновую сделку"? Какое на фиг возвращение? Не говоря уже о том, что Россия была в этой сделке обманута, так у этой сделки были определены сроки, а после первого срока это и вовсе была добрая воля России (в том числе и по отношению к Эрдогану). А что в итоге? Оружие на Украину под прикрытием этой зерновой сделки, возвращение "азовцев" вопреки договорённостям, всё то российское, что по условиям этой сделки должны были разблокировать в портах, так там и осталось. Вот уж точно: не делай добра - не получишь зла.