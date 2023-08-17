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США требуют от России возвращения в зерновую сделку

США требуют от России возвращения в зерновую сделку

США призывает России немедленно вернуться к исполнению своих обязательств в рамках зерновой сделки. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
&quot;...Сначала первую часть зернового соглашения (касается продукции Украины) заключили сроком на 120 дней. В ноябре 2022 года её продлили еще на 60 дней. Зерновая сделка в 2023 году была продлена сначала в марте на 60 дней, а затем в мае — до 18 июля...&quot; Какое право имеет США требовать от России какого-то &quot;возвращения в зерновую сделку&quot;? Какое на фиг возвращение? Не говоря уже о том, что Россия была в этой сделке обманута, так у этой сделки были определены сроки, а после первого срока это и вовсе была добрая воля России (в том числе и по отношению к Эрдогану). А что в итоге? Оружие на Украину под прикрытием этой зерновой сделки, возвращение &quot;азовцев&quot; вопреки договорённостям, всё то российское, что по условиям этой сделки должны были разблокировать в портах, так там и осталось. Вот уж точно: не делай добра - не получишь зла.
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