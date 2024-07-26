Стартовала приемная кампания в РХТУ им. Д.И. Менделеева на новое учебное направление

В Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеева стартовала приемная кампания, в рамках которой абитуриенты могут подать документы на новую магистерскую программу по направлению подготовки: 18.
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