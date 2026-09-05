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Угрозы аэропортам РФ обернулись ударами по аэродромной сети ВСУ

Угрозы аэропортам РФ обернулись ударами по аэродромной сети ВСУ

Российские силы уже наносят удары примерно по двум десяткам военных аэродромов Украины, а гражданская инфраструктура пока остается вне этого контура.

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