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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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События в Росавиации, как предупреждение Путину

События в Росавиации, как предупреждение Путину

Грандиозный скандал в Росавиации вызвал большой общественный резонанс. Вчера там были проведены обыски в рамках уголовного дела по фактическому хищению 59 воздушных бортов, среди которых вертолеты и самолеты Ил-76.

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Комментарии
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Агрофена Иванова
при социализме воровали ещ1 больше - везде и в высших эшелонах и в быту....
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4 час.
Игорь Максаков
..., после смерти у одного секретаря ЦК нашли около сотни подаренных ему норковых и ондатровых шапок...., и что у их родственников осталось, и у кого? Зачем тявкать про то, о чём вообще не знаешь, тем более женщина. Ты готовить даже не умеешь, по твоему слогу и присутствию здесь несёт не компетенцией практически во всём.
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46 мин.
Игорь Максаков
Жидко ты тут абасрался, выпей валерьянки, чую тебя вот-вот инфаркт на пол положит)))). По русски научись писать, грамотей.
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45 мин.

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