События в Росавиации, как предупреждение Путину

Игорь Максаков

..., после смерти у одного секретаря ЦК нашли около сотни подаренных ему норковых и ондатровых шапок...., и что у их родственников осталось, и у кого? Зачем тявкать про то, о чём вообще не знаешь, тем более женщина. Ты готовить даже не умеешь, по твоему слогу и присутствию здесь несёт не компетенцией практически во всём.