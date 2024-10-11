ЦБ решил не устанавливать ограничения на ПСК по ипотеке

Совет директоров Банка России решил с 10 октября 2024 года по 31 марта 2025 года не устанавливать ограничения на полную стоимость кредита (ПСК) для кредитных организаций по ипотечным потребительским кредитам на покупку или строительство жилья и земельных участков.