Российские ракетные удары разметали в Селидово собираемые для деблокады Авдеевки резервы ВСУ

Вооруженные силы России нанесли мощный ракетный удар по скоплению пехоты ВСУ на полигоне в Селидово, под удар попали до полутора тысяч украинских военных, которых должны были отправить на подкрепление в Авдеевку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии