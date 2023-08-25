smi.today

4 441 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    На какую должность вы решили его вернуть ?Российский губерн...
  • лина любимцева
    КОГДА Суровикина вернут в АРМИЮ?!!... Я жду!!!Российский губерн...
  • Валентин Щербаков
    Еще один клоун-говорун...Бумеранг БРИКС: У...

Глава оркестра Литвы Ринкявичюс выступил против запрета русских классиков

Глава оркестра Литвы Ринкявичюс выступил против запрета русских классиков

Худрук литовского Государственного оркестра Гинтарас Ринкявичюс поделился собственной точкой зрения по поводу запретительных мер, которые коснулись права на исполнение классических произведений, которые оказались написаны композиторами из России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх