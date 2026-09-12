Премьер Эфиопии заявил о помолодевшем Лаврове

На встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выглядит более свежим и молодым, чем прежде.
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