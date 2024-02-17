Главком ВСУ Сырский сообщил о выводе подразделений из Авдеевки

Украинские силы переходят к обороне на более выгодных рубежах, заявил генералГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки и переходе к обороне на более выгодных рубежах.
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